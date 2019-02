Caída de meteorito sorprende a habitantes de Pinar del Río, Cuba

Habitantes de Pinar del Río, Cuba, reportaron la caída de un meteorito en esa región de la isla, informaron medios locales, quienes detallaron que el objeto impactó en el Valle de Viñales, el cual está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

De acuerdo con RT, el Servicio Nacional del Clima de Florida recibió informes de que el meteorito pasó por las islas de Los Cayos de Florida, para seguir su trayectoria hacia Cuba.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019