Salario por trabajo publicado en Facebook desata polémica

Un usuario activo de Facebook hizo arder las críticas al publicar una oferta de empleo de mesera/lavaloza en un restaurante mexicano, con un sueldo de tres mil pesos mensuales y un día de descanso.

En el grupo “Foráneos en DF” un usuario publicó lo siguiente:

“Hola [email protected] buenos días, alguien está interesado en trabajar como mesera/lavaloza. En un restaurante mexicano en la avenida Eugenia, a dos cuadras del metro. Se ofrecen 3000 mensuales y 1 día de descanso”.

El mensaje en seguida provocó las reacciones de usuarios, quienes acusaron que la oferta laboral era un “abuso”.

“”Esto es una burla”; “¿Es por dos horas?”; “Que abuso, no les da vergüenza pagar tan poco?, no sean miserables”; “Mejor denme chance de vender afuera del restaurante y me los gano en 2 dias”; “Ni para el camión”, son algunos comentarios que se leen en la publicación.

Sin embargo los comentarios que más llamaron la atención fueron los relacionados al apoyo que otorga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cómo 3,000 si a los ninis les dan 3,500 sin hacer sin trabajar”, denunció un activo en la red social, mientras otro lo apoyo diciendo: “Me da más el Cabecita de Algodón por rascarme el ombligo”. “Triste pero cierto, le respondió otro”.



Ofrecen menos que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas más importantes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El programa va dirijo a aquellos entre 18 y 29 años de edad que estén interesados en encontrar las alternativas de capacitación que les permitan desarrollar su talento en el sector laboral.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante su estancia se les otorgará una beca de tres mil 600 pesos mensuales hasta por un año.

Sueldo por debajo del salario mínimo en México

La controversia en la publicación también se da puesto que, de acuerdo con la tabla de salarios mínimos generales, un trabajador en México debe ganar tres mil 121 pesos mensuales, y la oferta laboral en Facebook otorgaría menos de lo establecido.

El 17 de diciembre, el Gobierno mexicano, empresarios y sindicatos acordaron aumentar un 16.21% el salario mínimo general, que pasó de 88.36 pesos diarios a 102.68 pesos diarios a partir de enero de 2019.

