Niño viola a su hermana de 6 años por recrear escena de videojuego

Un niño de 12 años violó en tres ocasiones a su hermana de 6 años ya que quería recrear una escena de sexo que vio en el videojuego Grand Theft Auto.

Según informa el Daily Mail, el hecho ocurrió en la ciudad inglesa de Wiltshire, en donde se desarrolla el juicio contra el menor.

En la audiencia la jueza leyó los antecedentes del caso, indicándose que el niño violó incluso el mismo día de Navidad a su hermana mientras sus padres dormían.

Al respecto, se señaló que el menor vio una escena de sexo en el videojuego y tras esto decidió que quería recrearlo, por lo que abusó de la víctima. Incluso, en una ocasión cometió el delito mientras otro hermano más pequeño también estaba en la habitación.

El acusado, que en la actualidad tiene 13 años, se mostró fríamente durante el juicio, aunque se río y conversó animadamente cuando contó que era fanático del fútbol y que esperaba ser deportista profesional cuando adulto.

Mientras tanto, la madre de los dos menores lloró durante toda la audiencia, afirmando posteriormente que "solo queremos hacer las cosas bien y hacer lo mejor para la seguridad de los niños".

"Lo está haciendo realmente bien y quiero asegurarme de que todos podamos ser una familia nuevamente en algún momento. Mi hija solía estar muy triste por todo esto porque le preocupaba que esto fuera culpa suya, pero ha llegado a pasos agigantados, es una chica muy fuerte y no hay ni una pizca de tristeza en ella ahora, estoy muy orgullosa de ella", expresó.

Por su parte el menor aseguró ante la jueza que no volvería a cometer un crimen de este tipo. "Me detendría, he aprendido que está mal", señaló.

Cabe mencionar que el adolescente no irá a prisión considerando su edad y que fue sancionado por 12 meses a un centro juvenil. En tanto, fue ingresado al registro de delincuentes sexuales por dos años y medio, además que se le ha impedido ver a sus hermanos, aunque señalaron en la audiencia que ha pedido volver a tener contacto con ellos.

