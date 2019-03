La mercadotecnia no se detiene e impacta con nachos "sabor guacamole"

Entre la variedad de sabores de un producto que una persona puede encontrar en el supermercado, existen combinaciones que muchos preferirían no ver. Es el caso de los nachos "Hacendado", que lanzan una nueva edición "sabor guacamole".

"Nachos con sabor a guacamole. Que la ética le ponga los límites a Mercadona porque la ciencia no lo está haciendo", es el mensaje que acompaña la imagen captada en España, en donde se venden los nachos de peculiar sabor. Aunque comúnmente los nachos se suelen acompañar con aguacate o guacamole, es de los primeros casos registrados de esta "anormalidad".

Nachos con sabor a guacamole. Que la ética le ponga los límites a Mercadona porque la ciencia no lo está haciendo. pic.twitter.com/vLO95DvrUs — Javi P. Martín (@javierpmar) March 1, 2019

Usuarios de redes sociales aprovecharon para comentar otros productos que generaron rechazo por sus peculiares sabores.

Hace unos meses probé estos, que los pillé en el carrefour. Los de habanero están todavía mejor 🤤 pic.twitter.com/dKyK8774SF — Ed Red (@EdR3d) March 2, 2019

Incluso hay quienes hacen un llamado a los mexicanos a reaccionar.

Esto debería ser una emergencia nacional , mexicanos deberíamos defender nuestros símbolos patrios 🤣 #wtf Mercadona? pic.twitter.com/TIG4chgXtk — vannwarhol (@VannWarhol) March 2, 2019

"Hacendado es la marca recomendada de Mercadona para todo lo relacionado con alimentación", señala su sitio web. Destaca también que "su buena relación entre calidad-precio ha permitido a muchos consumidores acceder a un conjunto amplio de productos. Hacendado proporciona diferentes productos con una variedad completa que permite cubrir todas las necesidades de los clientes" y "ofrece nuevos productos con el fin de cubrir las exigencias que se plantean por todos nuestros consumidores. Por eso, no extraña encontrar en los supermercados de Mercadona todas las semanas nuevas novedades lanzadas por Hacendado".

A todo esto, ¿en dónde surgieron los nachos?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Coahuila, los nachos se inventaron en la ciudad de Piedras Negras, por lo que se le conoce como "cuna del nacho".

"No podemos dejar de mencionar que Piedras Negras es el lugar de nacimiento del famoso y rico platillo Nacho’s, mejor conocido como “nachos” y que ha sido set de locación de grandes películas, como la ganadora al Óscar como mejor

película "No Country for Old Men"", destaca en un folleto turístico, disponible en su sitio web. ,

