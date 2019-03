Ayuwoki ¿De dónde surgió este aterrador meme?

Ayuwoki es el terrorífico meme del que todos están hablando y que muchos incluso comparan con otro fenómeno viral surgido hace 12 años: Obedece a la Morsa.

En 2007, los jóvenes perdían el sueño cuando algún amigo les enseñaba el video de una mujer transexual con polio bailando al ritmo de la canción infantil "Witzy witzy araña".

El Ayuwoki es para novatos, esto si es terror. pic.twitter.com/BgpoaTcoC9 — JULIO (@victorj_99) March 6, 2019

Ahora en 2019, surgió la aterradora historia de un monstruo parecido a Michael Jackson que se aparece a las 3:oo de la madrugada, conocida como la "hora de diablo", y al grito de "heee heee" asusta a quienes aún no se duermen.

¿De dónde surgió?

El "Ayuwoki" se originó en 2009 cuando el usuario de YouTube "thomasrengstorff" añadió al portal de videos un clip titulado My Ghoul Jackson (Mi Jackson necrófago).

En el material se ve al personaje que protagoniza el meme, que en realidad es un animatrónico, transformando el video en un a experiencia aterradora.

Dale RT al Ayuwoki perturbador para que no se aparezca ésta noche en tu cuarto. pic.twitter.com/BbvMgLvNd0 — Captain Marvel (Gus) ◢◤ (@guzilook) March 6, 2019

Desde ahí comenzaron a circular "creepypastas", es decir, historias de terror en internet sobre el personaje.

Fue bautizado como "Ayuwoki" por una deformación de la frase "Annie, are you ok?", parte de la letra de Smooth Criminal, de Michael Jackson.

En redes…

Aunque muchos usuarios si han expresado temor por algunas imágenes y videos del Ayuwoki, la mayoría de los memes son en tono cómico, comparando a la extraña criatura con la actriz Miranda Cosgrove.

El ayuwoki, Ozuna y Paulo londra en una sola foto. pic.twitter.com/nY61qAdKaw — COC ∆INE. (@Cocaainero) March 6, 2019

Yo en la mañana con el ayuwoki😰 pic.twitter.com/eTdpP33kga — Cristiny ❤ (@criistyrdz) March 6, 2019

RT O SE TE APARECE EL AYUWOKI A LAS 3 DE LA MAÑANA pic.twitter.com/OrOskCBFiH — j o r j a (@jorjaryhan) March 6, 2019

Ah no ma, se me apareció el #Ayuwoki en Tinder HELP pic.twitter.com/UuB9vIEX4A — Gabriel Mejía🌴 (@gabimejiao13) March 6, 2019

Nadie me dijo que entrar al cuarto de alguien a las 3 am sin su consentimiento era delito. Hee hee pic.twitter.com/hk9gRn438K — Ayuwoki (@AyuwokiHee) March 6, 2019