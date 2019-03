Alumno sorprende a maestra por su cumpleaños: le regala un gallo

Esthefany Guadalupe Gutiérrez Hernández es maestra de primaria en Matamoros, Tamaulipas, con motivo de su cumpleaños uno de sus alumnos la sorprendió con un singular regalo: un gallo. El detalle del alumno fue reconocido por la maestra en redes sociales.

La profesora explicó que sus alumnos se enteraron que próximamente sería su cumpleaños, uno de ellos le dijo que aunque no tuviera dinero le regalaría algo por adelantado porque ese día no estaría en su casa.

“Sonreí y con un sentimiento que involucraba alegría y tristeza al mismo tiempo respondí que no era necesario el obsequio, con su intención era mas que suficiente”, dijo la maestra.

A los pocos días su alumno le dijo que había llevado su regalo, pero que lo tenía escondido en la entrada de la escuela porque los demás maestros no lo iban a dejar pasar, la maestra sorprendida por sus palabras le dijo que fuera por el regalo.





“Llegó con una caja de cartón, perforada por un costado y un hilo la envolvía para dar firmeza al obsequio, me quedé sorprendida. Me dijo: ‘Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos y no se preocupe, busqué con los vecinos quién me diera rait a la escuela para poder traerle su regalo’”.

El gesto emocionó más a la joven maestra porque el niño todos los días usa su bicicleta para llegar a la escuela, por lo que ese día regresaría a pie a su casa.

Finalmente, la maestra escribió en su Facebook que ese detalle reafirmó su gusto por estar frente a un salón de clases, “dando lo mejor cada día para que ellos sean mejores personas, gracias por recordarme por qué amo mi profesión”.

