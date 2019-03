¿El orden de capítulos de Love, Death + Robots diferencia entre gays y heterosexuales?

Si eres de los que ya vieron la nueva serie de Netflix Love, Death + Robots, quizá ya te hayas dado cuenta hablando con tus amigos que el orden en el que vieron los capítulos es distinto.

¿A qué se debe? Pues el usuario de twitter @LukasThoms compartió una teoría en la que acusa a Netflix por cambiar el orden de los capítulos según la preferencia sexual del espectador.

On the left is my account, starting with the one with a lesbian storyline, and the right is my straight friend Andrew's account, starting with the one that has the most realistic and explicit hetero sex. pic.twitter.com/kSMuaFhSbU

Aseguró que a él le apareció como primer capítulo La Ventaja de Sonnie, el cual contiene una escena erótica lésbica, mientras que a sus amigos heterosexuales como primera opción tenían Más allá de la grieta, con una escena sexual entre heterosexuales.

"Mis otros dos amigos gays, Chris y Jon, tuvieron el mismo orden de episodios que yo", escribió, asegurando desde hace tiempo Netflix comercializa su contenido a través de tráilers y recomendaciones basado en la orientación de sus usuarios.

Sin embargo, la compañía respondió que entre la información que recaba de sus usuarios no se encuentra la preferencia sexual, origen étnico, ni siquiera el género.

We've never had a show like Love, Death & Robots before so we're trying something completely new: presenting four different episode orders. The version you're shown has nothing to do with gender, ethnicity, or sexual identity — info we don't even have in the first place.

