Rosa Venus habla por primera vez tras burlas por protestar bailando

Comunicado de Rosa Venus Apocalipstick (la voguera de la protesta en FAV UANL): No importa si bailemos, cantemos o pintemos, siempre habrá quienes muestren más enojo a cómo nos expresamos que a quienes nos violentaron, así que tengo algo que decir.

Posted by House of Apocalipstick on Monday, April 1, 2019