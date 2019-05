'Tampones en las rocas', reto viral que puede causar infertilidad

Un reto viral entre jóvenes, principalmente mujeres, ha causado alerta en el país, se trata del ‘Tampones en las rocas’, con esta práctica las chicas evitan tener aliento alcohólico y así evitar regaños de sus padres por el consumo de estas bebidas.

De acuerdo con una nota de ‘En Punto’, este reto consiste en mojar los tampones en vodka, después se introducen al cuerpo vía rectal o vaginal.

Una joven, identificada como Monserrat, dijo que al hacer esto sí se sienten los efectos del alcohol en el cuerpo, pero no se genera el olor a alcohol que despide el cuerpo, pero la sensación no es agradable, “duele muchísimo, es como cuando te cortas y te pones alcohol en al herida, es un dolor que no se soporta”, relató.

Monserrat dijo que esto lo hizo unas seis o siente veces, pero después dejó de hacerlo ya que el dolor era intenso, además comenzó a tener cambios en su ciclo menstrual.

Este reto comenzó a popularizarse en Europa y la primera vez que se registró en México fue en 2013, los especialistas piden evitar esta práctica porque al hacerlo de forma recurrente podría causar infertilidad y hemorragias.

Durante el año pasado en el país, los centros de integración juvenil, atendieron en 345 casos de estos, de los que 131 ocurrieron en la Ciudad de México.

