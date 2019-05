Muere Grumpy Cat, una leyenda de los memes y de Internet

Los fanáticos de Internet de todo el mundo reciben este viernes con una triste noticia: murió la famosa gatita "Grumpy Cat", que en 2012 se volvió viral por su aspecto enojado y su famoso ceño fruncido.

Grumpy Cat, de siete años, falleció el martes después de complicaciones de una infección reciente en el tracto urinario. Su nombre real era Tardar Sauce.

De acuerdo con sus dueños, Grumpy ayudó a "millones de personas a sonreír" tras una serie de fotografías virales en las que se muestra su expresión amarga, provocada por un enanismo felino y una mordedura insuficiente.

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97

— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019