Ministro olvida desactivar el filtro de gato y transmite por Facebook Live

El ministro de información de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en Pakistán, Yousuf Shaukat Zai, transmitió a través de Facebook Live una conferencia que sostenía con periodistas de la zona.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales que decidieron ver en vivo la actividad, no se concentraron para nada en lo que hablaba la autoridad ya que a él o a su equipo se les olvidó el peor de los detalles: sacar el filtro de gato.

Así que mientras el hombre o sus acompañantes aparecían en la grabación, de la nada salían orejas y bigote de gato adornando su rostro, convirtiendo todo en la mejor conferencia de la historia.

Todo esto fue transmitido por la cuenta oficial del ministro, eliminando el registro minutos después tras darse cuenta del error.

El equipo del ministro en tanto dio a conocer un comunicado en donde aseguraron que un "error humano" fue el causante del fail, asegurando que tomarán medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

"Ayer, mientras se cubría una sesión informativa para la prensa organizada por el ministro de información de KP, Shaukat Yousafzai, los espectadores presenciaron un ‘filtro de gatos’ que fue eliminado en pocos minutos", remataron.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB

— Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019