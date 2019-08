DJ declaró su amor con una playlist de Spotify con 60 canciones

Marta, es una DJ española quien tuvo la original idea de declararle su amor a Elena, su "crush", con una carta hecha con más de 60 canciones de Spotify.

Primero, "Eme DJ", nombre que Marta tiene en Twitter, escribió la carta en papel y luego se dio a la tarea de buscar cada uno de los títulos para crear un playlist en Spotify.

Solo son capturas del principio y el final. Hay más de 60 canciones. No, no me gustan todas pero he puesto lo que quería decir para que tuviera sentido. A Elena Le gustó pero la carta es solo para ella, así que no pongo el link. Y si, soy una chica. — Eme DJ (@emeDJ) August 6, 2019

De acuerdo con América 24, todos los títulos de los temas, ordenados, arman la frase: "Hola, Elena. ¿Qué tal? Espero que bien. Estaba lloviendo y me acordé de ti, me doy cuenta de que me gustas bastante, bastante, y además creo te echaré de menos este verano. El caso es que contigo soy yo, la mejor versión de mí. Últimamente estoy feliz. Hacer las cosas bien, etc. Nos vemos mañana. Un beso. Marta".

La DJ madrileña publicó las capturas de pantalla en su cuenta de Twitter, las cuales se volvieron viral a las pocas horas. Lo insólito no para ahí, de acuerdo a una entrevista con América 24, Marta conoció a la joven por su ex novio, que también fue ex de Elena.

La carta fue escrita primero a mano y después fui buscando los títulos. Obviamente, fue un trabajo de mucha búsqueda, no tanto de escuchar las canciones porque es más una carta que se lee. , .

La playlist se llama "crush" -amor idealizado-, en honor a Elena, que no tiene redes sociales pero parece estar contenta con el mensaje de Marta.

A raíz del revuelo que generó, los usuarios la felicitaron y algunos famosos también. "Más personas como tú", le respondió la actriz española Ana Milán.

Además, la cuenta oficial de Spotify México también le contestó: "Fans de toda la playlist (incluyendo las comas y puntos y aparte)".

Sin duda, "Eme DJ" hizo la más original declaración de amor a Elena, la cual seguro veremos replicada en nuevas historias.