LadyPiñata: Mujer golpea un auto después de accidente

Hola, esto sucedió el día de hoy. Tuve un accidente automovilístico de un choque muy pequeño con una camioneta azul placas MYD-94-00 todo parecía estar bajo control ya que una patrulla estuvo al tanto de el accidente… llega el momento de los seguros de los autos. Los de la camioneta hablan a su seguro y solo están en espera a que el mío llegue…pasa el tiempo y el mío tarda en llegar, al fin llega y por cuestiones de tiempo mi seguro no cubre el daño y este se retira…siguiente a que tenemos que pagar 6000 en efectivo para poder retirarnos. Los oficiales se retiran y mi seguro igual. Solo quedamos mi chofer ( que llegó a los 20 min de mi accidente para brindarme apoyo ya que soy menor de edad), los de la camioneta (un señor de edad adulta, una señora de edad adulta y una joven de al rededor unos 20 años), el seguro de la camioneta de los señores y yo. La chica comienza a grabarme y a decirme que de ella me iba a acordar con junto a la señora de edad mayor agrediéndome a insultos…regresan a la camioneta y la señora de edad adulta apunta con la pistola a mi chofer advirtiéndole que no haga ningún movimiento y la otra chica baja con un bate metálico a golpear mi vehículo, al momento al que yo volteo a ver lo que la chica estaba haciéndole a mi vehículo los cristales entran a mis ojos y se clavan en mi pecho y cara, también recibí un golpe en el pómulo con en bate y ellos huyen conjunto al señor que atendía al seguro de su camioneta. Por favor ayúdenme a difundir esto, no es posible que este tipo de cosas estén sucediendo en nuestro entorno, ayúdenme a encontrarlos. Gracias a dios estoy siendo atendida por doctores y no pasó a mayores…hoy fuí yo y mañana puedes ser tu.