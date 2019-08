Pedro Mundo se retira de la FCPyS y alumnos lo despiden como a los grandes

El Licenciado Pedro Antonio Mundo, secretario de Servicios Escolares de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se retiró después de más de 30 años de servicio.

Alumnos y ex alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales compartieron en redes sociales sus anécdotas y experiencias con Pedro Mundo, así como los conflictos en la temporada de altas y bajas en casa inicio de semestre.

Pedro Mundo, más que ser un administrativo, es una Leyenda de la Facultad debido a que para muchos fue un "salvador" a la hora de realizar los cambios de materia y horarios.

El Licenciado Pedro Mundo se jubilará y dejará de ser parte de Servicios Escolares; brindó servicio por alrededor de 35 años y, según usuarios se le realizará una ceremonia para despedirlo.

Tras la noticia, en Twitter fueron compartidos memes y publicaciones con la reacción de alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tenemos, al menos, una historia con Pedro Mundo. En mi caso, SIEMPRE me ayudó. El buen hombre, después de ayudarme con un cambio, me dijo "en el buen pedir, está el buen dar". Y si. #PedroMundo Rules

Mi mejor recuerdo de #PedroMundo es firmando papeles para solicitar mi titulación realmente nunca me ayudó a cambiar de grupo :/ es más me debe un diploma.

Yo sí fui de esas afortunadas que #PedroMundo le abrió un lugar en grupos que ya no había espacio ❤️ #FCPyS #UNAM

Yo me inscribí en periodismo, pero Pedro Mundo me enseñó la luz y me pasó a publicidad. Gracias a él ahora estoy ejerciendo en comunicación Política 🤧 Muchas gracias #PedroMundo

— ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ is SUPERHUMAN ⚡️ (@whoowhoowhoowoo) August 7, 2019