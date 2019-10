Grupos de Whatsapp podrían causar que te expulsen de la app

Con la intención de mantener la seguridad de los usuarios y convertirse una plataforma responsable, desde hace tiempo, Facebook ha emprendido una serie de acciones para frenar el contenido inapropiado de su plataforma y, al parecer, las medidas también se están aplicando en WhatsApp, servicio de su propiedad.

Debido a que WhatsApp permite el envío de mensajes de manera encriptada, esta plataforma podría convertirse en un refugio para los criminales y, aunque el sistema no puede leer la información que se envía sí tiene mecanismos para identificar posibles problemas.

Facebook trabaja en algoritmo para revisar tus mensajes de Whatsapp La red social tendría acceso a tus mensajes de Whatsapp antes de entrar en la función de cifrado de extremo a extremo que evita que terceros los vean

Como han dado a conocer usuarios de Reddit el nombre de los grupos en el sistema de mensajería podría significar la expulsión definitiva de los usuarios.

Un ejemplo es el de un usuario que se comunicaba con sus compañeros de la universidad en Asturias a través de un grupo de WhatsApp, a uno de los miembros le pareció divertido cambiar el nombre a "Pornografía infantil". Unas horas después todos recibieron la notificación de que, por violar las políticas del servicio, estaban fuera de la plataforma.

No importa si los usuarios no presentaban actividad constante en el grupo, el servicio bloquea a todos y, contactar con soporte no dio resultados, al menos a quienes así lo expresan en Reddit, pues solo se lanzan respuestas automáticas señalando que se infringieron las reglas.

Por ahora, la única solución ha sido cambiar de número y recuperar los mensajes y contactos desde la copia de seguridad.

Para no tener que lidiar con problemas la mejor idea es evitar las malas bromas como ya ha sucedido en otras ocasiones, como en Yucatán donde, vía WhatsApp, un grupo de estudiantes aseguraba que sucedería un encuentro armado.