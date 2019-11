Muere a los 90 años Robert Norris, el vaquero de los Marlboro

El actor Robert Norris, un rostro que se hizo popular por haberse convertido en la primera imagen del guapo vaquero que promovió durante doce años la marca de cigarrillos Marlboro, falleció el pasado 3 de noviembre a los 90 años en su hogar en Colorado Springfield, se informó este sábado.

La foto de Norris, con su inseparable sombrero de vaquero y encendiendo un cigarrillo, inundó vallas publicitarias, páginas de revistas y la televisión pero lo que muchos desconocen, es que nunca fumó, como otros que le sucedieron en la campaña y que han muerto por cáncer.

This weekend we lost a legend & one of Duke’s close friends, Bob Norris. Bob was a Colorado rancher & the original Marlboro man. He & his wife spent many Thanksgivings at 26 Bar Ranch with John Wayne and his family. Our condolences go out to the Norris family. pic.twitter.com/hF7MILAXto

— John Wayne Official (@JohnDukeWayne) November 4, 2019