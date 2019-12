Star Wars también despierta las más 'oscuras' fantasías

El final de 2019 fue marcado por la última entrega de una de las sagas cinematográficas más importantes de todos los tiempos: Star Wars, el ascenso de Skywalker.

Star Wars: ovación de pie para The Rise of Skywalker en su estreno mundial La película que cierra la saga Skywalker se llevó buenas críticas en su primera proyección.

El furor por la Guerra de las Galaxias motiva acudir a las salas de cine disfrazados, la compra de juguetes y artículos de colección, maratones de todas las películas, pero también algunas fantasías sexuales.

Ashley Madison, el sitio líder de citas para casados, encuestó a sus miembros sobre su dedicación a la franquicia, sus mejores opciones de películas y cómo este mundo cinematográfico se convierte en una fantasía en el dormitorio.

Basado en una encuesta de 2.105 miembros de Ashley Madison entre el 5 de diciembre de 2019 y el 9 de diciembre de 2019, se obtuvieron los siguientes resultados.

Foto: Dreamstime

Fans y no tan fans, pero con fantasías

La mayoría de los miembros (63%) se consideran fans de Star Wars, con un 4% adicional identificándose como fanáticos “extremos”. El 73% de los miembros han visto al menos una de las películas de la franquicia en los cines, con el 20% de ellos afirmando que han visto todas en la pantalla grande. Sin embargo, sean o no fans, todos los miembros parecen estar enamorados de un amor cósmico, un personaje que inspira su fantasía de Star Wars en la cama.

"Tener buen sexo significa compartir fantasías, incluyendo juegos de rol", dice la doctora Tammy Nelson, autora de Getting the Sex You Want.

"El juego de roles puede ser una gran manera de añadir novedad y aventura a tu vida erótica. Ponerse un sable de luz, usar una peluca o una máscara sexy puede ser divertido para ambas partes. Te permite probar personalidades que podrían ser lo opuesto a quién normalmente eres en la relación".

Ashley Madison preguntó a sus miembros cuál es el personaje de Star Wars con quien tendrían una aventura. A las mujeres, específicamente, no les resulta difícil elegir en el lado oscuro para tener una fantasía. A pesar de que los buenos chicos, Han Solo y Luke Skywalker lideran la lista, hay algunos villanos quienes se suman a la lista.

¿Con qué personaje masculino de Star Wars tendrías una aventura?

38% Han Solo/Harrison Ford

21% Luke Skywalker/Mark Hamill

10% Qui-Gon Jinn/Liam Neeson

5% Obi-Wan Kenobi/Ewan McGregor

5% Darth Vader/James Earl Jones

5% Anakin Skywalker/Hayden Christensen

5% Kylo Ren/Adam Driver

El 89% de las admiradoras preferirían un romance con Han Solo de los Episodios IV, V y VI, interpretado por Harrison Ford, dejando al galán maduro o nuestro silver fox del Episodio VII con el 11%.

Foto: Dreamstime

En cuanto a Luke Skywalker, de Mark Hamill, el 84% lo prefiere en la primera serie de películas y el 16% lo desea en las últimas entregas. No obstante, la parte más interesante de esta lista es Darth Vader. James Earl Jones sólo le dio su voz al personaje, así que esto es sólo una prueba de que las apariencias no lo son todo. ¡Los orgasmos a través del oído son reales!

¿Con qué personaje femenino de Star Wars tendrías una aventura?

43% Princesa Leia/Carrie Fisher

28% Padme Amidala/Natalie Portman

9% Rey/Daisy Ridley

4% Qi'ra/Emilia Clarke

3% Jyn Erso/Felicity Jones

3% Vicealmirante Amilyn Holdo/Laura Dern

2% Capitán Phasma/Gwendoline Christie

Al igual que los amantes de Han y Luke, la mayoría (86%) de los admiradores de la princesa Leia preferirían tener una aventura con su personaje de las tres primeras películas. Esto solo refleja que los miembros de Ashley Madison son mayores fans de las clásicas entregas. El 48% de los miembros prefieren los Episodios IV, V y VI de Star Wars. Le sigue el 45% que prefieren los Episodios I, II y III, dejando sólo un 8% de fanáticos de la última trilogía.