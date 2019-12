Regalos decepcionantes nivel: Pide Minecraft de Navidad y le dan... ¡una terrible sorpresa!

Año tras año es común que los padres no den los regalos que esperas, obsequiando calcetines en vez de un auto lavado o un microhornito, pero nada como la historia de este pequeño, quien como regalo pidió el famoso videojuego Minecraft, pero terminó recibiendo Mein Kampf, de Adolf Hitler.

Santa llega a pueblos remotos de Alaska en operación especial Además se reparten regalos, como coches de juguete, pelotas de baloncesto de colores brillantes o juegos de 100 bolígrafos, y los niños recogen mochilas llenas de bocadillos, útiles escolares y artículos de tocador

Las imágenes fueron difundidas mediante twitter por el usuario vocnorth y muestran como el pequeño se encuentra abriendo su regalo, pero pierde la emoción al percatarse que el presente no es el juego de video, sino la obra literaria del político alemán.

Al parecer, el error en el intercambio ocurrió cuando el abuelo del menor, confundió la pronunciación del libro con el del juego de construcción, puesto a que la fonética es bastante similar.

Santa llega a pueblos remotos de Alaska en operación especial Además se reparten regalos, como coches de juguete, pelotas de baloncesto de colores brillantes o juegos de 100 bolígrafos, y los niños recogen mochilas llenas de bocadillos, útiles escolares y artículos de tocador

"Qué es esto? Era Minecraft lo que él quería" menciona el padre del menor, a lo que el adulto mayor responde: "Él me dijo Mein Kampf ". El hombre que graba el clip vuelve a insistir que el abuelo se equivocó. "No me lo puedo creer" dice antes de parar la grabación.

La divertida metida de pata, generó una gran cantidad de memes y reacciones entre los usuarios de las redes

El incidente ocurrió en Francia y hasta el momento se desconoce si el abuelo cambió el regalo para hacer feliz a su nieto.

TE RECOMENDAMOS: