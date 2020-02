Por qué se celebra el día del amante hoy 13 de febrero

Hoy, 13 de febrero se celebra el día del amante. Esto implica que muchas personas lo usen de pretexto para poder ver a sus amantes antes del día en que verán a sus parejas para celebrar el día del amor y la amistad.

Esta celebración tiene sus inicios en una red social llamada Ashley Madison con sede en Canadá, dirigida para casados y personas que están en una relación. La red, tomó su nombre de mujeres estadounidenses: Ashley y Madison, y sirve para planear citas por medio de internet.

Además mantiene como slogan, "Life is short. Have an affair", que traducido al español queda en, "La vida es corta. Ten un una aventura". La red motivó el inicio de una costumbre que sería adoptada como 'necesaria' para dar abasto a las relaciones que buscan ser mantenidas en secreto.

Por otro lado, también se celebra oficialmente el Día Internacional del Condón, que se hizo con el objetivo de prevenir las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Lo que la gente opina sobre el tema

Este día sirve para cobijar a aquellas personas que no funcionan como pareja oficial. Las redes sociales fueron evidencia del hecho que se vive hoy.

📆13 de Febrero

Dia Mundial 🌍 de los Amantes 🤘

Hay amores y amores no correspondidos,

A ellos Feliz Día del Amante. pic.twitter.com/Wyzen6Bitj — El Turco Oliva (@cachumbaweb) February 13, 2020