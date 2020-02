Taxista en Pekín se protege del coronavirus con una 'burbuja' aislante

Un taxista en Pekín fue filmado el jueves conduciendo con una "burbuja" protectora de plástico alrededor de su asiento para protegerse de los clientes que teme puedan estar infectados con el coronavirus.

Las imágenes tomadas del interior del taxi también se observa una autopista vacía, algo poco común en una ciudad de 21.5 millones de habitantes.

DAY 3: Here’s how people are protecting themselves from the coronavirus… either that or they don’t want to talk to me 🤷🏽‍♀️ Until tomorrow… #China #Beijing #AussieinChina #CoronaVirus pic.twitter.com/dW9jgOcNUg

— Emily Angwin (@EmilyCAngwin) February 25, 2020