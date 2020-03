Aparece #LadyCoronavirus, exige a usuarias del Metrobús que no se le acerquen para evitar contagio

En redes sociales, aparecido una mujer a quien bautizaron como #LadyCoronavirus, luego de sus medidas exageradas en el transporte público: exigió que nadie se le acercara ni le rozara puesto que podían contagiarla de COVID-19.

Cierran tintorería por contingencia e influencer al borde de las lágrimas admite que no sabe lavar ropa El joven también comentó que tuvo que empezar a trapear con cloro, puesto que dio la semana libre a su empleada doméstica

El incidente ocurrido dentro del espacio exclusivo del Metrobús, donde las pasajeras se burlaron de las medidas exageradas de la joven, quien incluso pidió que no la rozaran ni con un cabello puesto a que podría obtener la nueva enfermedad que está azotando a todo el mundo.

“No me importa si te mueves, sólo no me acerques tus garras” expresó la joven mientras el MB se encontraba llegando a la estación Poliforum de la línea 1;ante su comentario, las otras mujeres comenzaron a discutir con la joven y comenzaron a corear para que se bajara en la siguiente estación del transporte.

Aquí alegrando su cuarentena, parece chiste pero es anécdota…😂

Hoy iba muy feliz en el metrobús, cuando de repente, se… Posted by Ixchel Camacho on Monday, March 23, 2020

Cuando el Metrobús llegó a La Piedad, una oficial de la estación se percató de la riña y se aceró para ver qué estaba ocurriendo, momento en que gran parte de las usuarias le pidieron a la policía que bajara “ Bájela viene de conflictiva, ya me echó bronca a mí y a otras, no quiere que la rocemos según porque la contagiamos y nos dijo rucas”

Hija de Bárbara del Regil causa polémica al criticar a los "nacos" Pagar con monedas, decir ‘ira’ y más serían cosas de ‘nacos’ de acuerdo al Tik Tok subido por su grupo de amigos

Al ser acusada, la joven comenzó a decir que otras mujeres la habían amenazado con golpearla, algo que no se alcance apreciar en los dos videos grabados casi de manera simultánea; ante la necedad de la inconforme otra usuaria le gritó “Si no te parece, toma taxi o si no tienes para taxi no te pongas delicada” y entre risas finalizó el clip.

¡Sólo en México! Fabrican velas que "protegen del coronavirus" "Lo primordial de la veladora es la oración que trae que es para a es para salud y sanación" mencionó la vendedora del producto

#LadyCoronavirus se convierte en burla en redes sociales

La historia de la chica fue compartida en un perfil de Facebook e inmediatamente obtuvo una gran cantidad de comentarios y reacciones, siendo compartida más de 46 mil veces en 4 días.

Chófer de autobús pide a pasajeros no tener miedo al coronavirus y muestra cómo desinfecta su unidad El operador también solicitó no dejar de usar transporte público, pues él y sus compañeros dependen de los ingresos del pasaje para vivir

Los internautas no pudieron aguantar y llenaron la publicación con mensajes en burla a #LadyCoronavirus, donde destacaban su exageración ante tales medidas de prevención, imposibles de cumplir en uno de los transportes más saturados de la Ciudad de México.

Los internautas no pudieron evitar la burla ante la actitud de la joven / Facebook

Hasta el cierre de la presente, se desconoce la versión de la joven así como la posición del Metrobús respecto al incidente.

TE RECOMENDAMOS:



Aparece #LadyManoseada, acusa falsamente a hombre de acoso para justificar abandono infantil