¡Inconsciente! Hombre escupe y tose sobre alimentos del supermercado

En plena crisis por el Covid-19 en todo el mundo, al hombre de 65 años le pareció buena idea escupir y toser sobre los alimentos de un supermercado.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Kingston, Massachusetts, ante esto los demás clientes inmediatamente derribaron al sujeto para evitar que contaminara más productos.

“No te levantes” se podía escuchar que le decían al sospechoso.

WATCH: A man who was tackled by customers and removed from a Stop & Shop in Kingston, Massachusetts, on Saturday after he allegedly coughed and spit on produce could face criminal charges, police said.https://t.co/Nep93U1ZEA

— Eyewitness News (@wchs8fox11) April 7, 2020