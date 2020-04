¿Yanny o Laurel? Usuarios reviven polémica en internet

La polémica de la percepción regresa a las redes sociales en plena pandemia por el Covid-19.

El audio que ha dividido la opinión de los usuarios fue publicado por primera vez en el 2018, dos años después ha regresado para inquietar de nuevo a los cibernautas quienes algunos escuchan Yanny, mientras que los otros señalan que se percibe Laurel. ¿Y tú recuerdas qué escuchabas?

De acuerdo a los más de 500 usuarios las dos palabras predominan y no se llega a ningún acuerdo al respecto.

Mientras que la voz más aguda dice la menciona la palabra Yanny, otra más grave dice Laurel con acento inglés.

Yanny….I listened 10 times and cant figure out how anyone hears laurel

Un usuario se dio a la tarea de realizar una edición de velocidad al polémico audio, revelando que se perciben ambas palabras en la grabación sólo que en diferentes momentos y con voces distintas.

Okay once I sped it up I was able to hear Yanny but all I could hear was Laurel before. pic.twitter.com/4LQR2tnBun

