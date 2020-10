Mujer blanca insulta a un afroamericano y le arroja a un perrito como arma

Una mujer blanca fue grabada mientras agredía e insultaba con comentarios racistas a un hombre afroamericano y no solo eso pues fue captada arrojando a un pequeño perro que cargaba usándolo como proyectil lo que desató la indignación en redes.

La mujer comenzó a gritarle al hombre en medio de una calle mientras cargaba a un cachorro de pastor alemán, en el video la mujer se veía en presunto estado inconveniente y no paraba de atacar al hombre.

How it started pic.twitter.com/xfo7I5FV9l

La víctima no dejó de grabar en todo momento lo que pasaba y filmó los insultos y ataques físicos que sufrió mientras le exigía a la atacante que se alejara y lo dejara en paz.

Idk what’s goin on but I got a new dog pic.twitter.com/noLZKNYO6d

— glogloglo (@Mulaflare) October 10, 2020