Vecinos de la colonia Valle del Virrey, municipio de Juárez, Nuevo León, captaron a familias de mapaches merodeando por casas de su vecindario. El incidente se viralizó en redes sociales luego de que la presencia de estos animales alertara a los vecinos.

Las imágenes difundidas en Facebook por Viral Videos MX muestran cómo cuatro mapaches invadieron el patio de una casa de dicho municipio. Por lo tanto, los habitantes del inmueble, al percatarse de su presencia, decidieron filmarlos y subirlos a redes.

INVASIÓN de MAPACHES🦝 en JUÁREZ, NUEVO LEÓN, MÉXICO❗

De igual forma, vecinos de Valle del Virrey reportaron que los mapaches, en busca de comida, ingresan a domicilios y negocios. Por lo tanto, los colonos tomaron la decisión de tapar accesos para evitar que se lleven comida y mercancía.

Especialista recomienda no alimentar a los mapaches

Roberto Chavarría, exdirector de Parques y Vida Silvestre del estado, señaló que la presencia de mapaches es un signo de que la población se recupera. No obstante, el especialista recomendó, para ABC Noticias, que, al igual que con los osos, no alimentar a los mapaches.

Para no intervenir en su alimentación, Chavarría exhortó a la población, además de no alimentarlos, a no dejar la basura afuera. Por lo tanto, al no tener alimentos, las familias de mapaches se irán de la zona y continuarán su camino.

Asimismo, Roberto Chavarría hizo un llamado a las actuales autoridades de Parques y Vida Silvestre a evaluar el caso y reubicarlos. Los mapaches, al ser silvestres, podrían propiciar algún ataque y morder, además de que podrían ser portadores de rabia.

