¡Cuidado! Estos son las causas más comunes de accidentes en Navidad

La Navidad no sólo es una de las fechas donde los mexicanos más comen, viajan y disfrutan el tiempo con su familia, también es una época donde los accidentes están a la orden del día.

De acuerdo a un estudio publicado en la US National Library of MedicineNational Institutes of Health, Navidad y Año Nuevo son la temporada del año donde más se eleva la tasa de mortalidad.

Estas son algunos de las razones:

1.- Accidentes automovilísticos

El abuso de bebidas alcohólicas y el sueño son las principales causas de los accidentes de tránsito durante estas fechas. Aunado al periodo vacacional, durante diciembre aumenta el flujo de coches en las carreteras del país y por lo tanto la probabilidad de un accidente.

Foto: Pixabay

2.- Incendio por árboles navideños

Los árboles de navidad aunque son una tradición también pueden ser una bomba de tiempo. La mala calidad de las series de luces y la inflamabilidad de algunos ornamentos pueden provocar incendios que fácilmente se propagan. Por eso se recomienda comprar artículos de calidad y no mantener prendido el árbol cuando se va a dormir o a salir de casa.

3.- Pirotecnia

Desde que inicia el maratón Guadalupe-Reyes el uso de la pirotecnia aumenta considerablemente, su venta en mercados y tianguis también exponencia el peligro de un incendio o de que explote un polvorín.

Además el uso de estos en fiesta y en menores provoca severas quemaduras y hasta la muerte.

Foto: Pixabay

4.- Delincuencia

También las fiestas decembrinas son el momento donde la delincuencia aumenta ante mayor flujo de dinero en las personas por el pago de aguinaldo, ahorros y salarios. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano y del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México (OCMX) en 2016, se registraron 882 en diciembre; mientras 43 cuentahabientes fueron asaltados, 649 robos a transeúnte y 982 robos de vehículos.

5.- Accidentes en la cocina

Las quemaduras y los incendios son cosa de todos los días durante las temporada navideña por el constante uso de la cocina. Hornerar, freír y calentar el ponche son fuentes de accidentes por lo que se recomienda hacer uso responsable de estos, así como evitar intoxicación por fuga de gas o por el uso de carbón.

