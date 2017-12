Mujer le corta el miembro a su novio por supuesto maltrato

Samuel Ventura, de 44 años, sufrió la mutilación de su pene por parte de su pareja en el motel Cabañas Turísticas Sensación.

Ventura, señaló que Díaz, su pareja, lo maltrataba y supuestamente la mujer lo drogó con una sustancia para dormir y le cortó el miembro.

Al momento de ser detenida, la mujer acusó a Ventura de haberla amenazado de muerte y ser él quien agredía a la mujer.

Hasta el momento el hombre se mantiene hospitalizado en una clínica privada donde se recupera de la operación a la que fue sometido de reconstrucción de miembro.

Desde su cama en el hospital, Ventura pidió justicia señalando que era la mujer quien lo agredía y él no se defendía por miedo a ser encarcelado.

Esa señora fue a la policía a ponerme querella a mí de que yo la maltrataba, pero eso es mentira. Yo a esa señora nunca le puse el dedo encima. Sin embargo, ella me agredía a mí y yo por no caer preso, mejor no le daba”, argumentó el dominicano.