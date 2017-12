Vloggers que acompañaban al Pirata de Culiacán narran su asesinato

Dos vloggers narraron cómo fueron las últimas horas de José Luis Lagunas 'El Pirata de Culiacán' a través de las redes sociales.

Según Ben el Gringo y Hot Spanish ambos fueron testigos del asesinato de El Pirata cometido este lunes pasado en Guadalajara y aclararon que era la segunda vez que se encontraban con éste.

Agregaron que la publicación de los videos es porque no tienen nada que temer y para narrar la experiencia que vivieron.

De acuerdo a Hot Spanish, se reunió con El Pirata y varios amigos en un hotel de Guadalajara para grabar un video y en la noche se trasladaron a un bar en la periferia de la ciudad para cenar y beber.

Al llegar y acomodarse en una mesa del lugar comenzaron las detonaciones de arma de fuego y todos se tiraron al suelo.

"Está claro que no nos querían hacer daño a nosotros. Yo no sabía de lo que el Pirata había dicho, que se había metido con alguien. Hubiera yo o no estado en este lugar, hubiera pasado lo mismo" señala en su video 'La verdad El Pirata de Culiacán'.

Por su parte, Ben el Gringo narró como El Pirata de Culiacán fue acribillado junto a un empleado del bar que murió rumbo al hospital.

