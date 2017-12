Conoce estas luces de Navidad que prenden al ritmo de Selena

¿A quién no le gusta la música de Selena Quintanilla?

El amor de una familia de Texas hacia esta cantante llegó tan lejos que hasta sincronizaron sus luces navideñas al ritmo de 'Bidi bidi bom bom.

A través de su cuenta de Facebook, los Hinojosa publicaron el video donde se ve este espectáculo que ha maravillado a más de 3.2 millones de personas.

Los más de 70 mil focos son sincronizados por la familia con diferentes canciones, entre ellas, 'How far i´ll go' de la película Moana y 'Hallelujah' de los Pentatonix.

"¡Fans de Selena disfruten! Vengan a vernos por chocolate caliente este fin de semana. Estamos en Boerne, en Kendall Creek Estates. ¡Feliz Navidad!", dice la publicación.

Todo por Selena

De acuerdo a uno de los integrantes de la familia, Heberto Hinojosa, la instalación de las luces les toma hasta cuatro meses y eligieron esta canción porque es la favorita de su hija de tres años.

"Todo por Selena", dijo Hinojosa para el medio Click2Houston en alusión a la famosa escena de la película hecha por Jennifer Lopez en 1997.

Tal fue la sensación que causó esta decoración que fue premiada con el primer lugar en el concurso que organiza la alcaldía de esta ciudad texana.

Aquí puedes ver el video completo:

