¿Tamales de perro? Fiscalía investiga su presunta venta en Veracruz

Una denuncia alertó a las Fiscalía General y al Ayuntamiento de Veracruz sobre la presunta venta de tamales con carne de perro en las inmediaciones de la Clínica 14 del IMSS en la avenida Cuauhtémoc.

"Compré un tamal afuera del Instituto del Seguro Social, los venden los jueves de, los dan a 15 pesos, de masa y de elote, de puerco supuestamente. Al estarlo comiendo, la carne y los huesos no me parecieron de cerdo, tenía un sabor que no era de cerdo, pero como lo condimentan mucho con la masa no sabe mal. Al probar la grasa que tenía ahí, ya había sospechado yo algo que no era carne de cerdo, comprobé que no era carne de cerdo y lo traje para que le realizaran un estudio” denuncia el video.

Agrega la especialista que la carne es proveniente de la costilla pero no de un cerdo, sino que por el color y tamaño podría asemejarse más a las de un perro. Asimismo, una articulación dentro del tamal no corresponde con el tamaño de un cerdo adulto.

Por esta razón, este sábado pasado autoridades estatales y locales realizaron un operativo en los lugares aledaños al lugar para conocer si la carne es de perro o es apta para el consumo humano.

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, informó que los resultados se darán a conocer en mas o menos dos semanas y así saber qué fue lo que ocurrió.

Por lo tanto se tomarán las acciones correspondientes; sin embargo, llamó a no especular sobre los puestos de alrededor a la clínica.

También puedes leer: