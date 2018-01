Soldado rescatista en el 19-S no murió acribillado: Sedena

El soldado Martín Moctezuma Luis Hernández no murió acribillado en un operativo en Chihuahua como muchos medios de comunicación lo informaron este sábado.

De acuerdo al jefe de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Uziel San Juan, informó que la 46 Zona Militar de Ixtepec, a la cual pertenece este soldado, ratificó la falsedad de esta noticia.

Destacó en entrevista para el diario La Razón que la Secretaría no se ha posicionado al respecto porque "no es verídico y no le pusimos atención porque no es tan impactante, por ello no han sacado nada".

Agregó que ya se comunicaron que la Zona Militar y que es totalmente falsa; sin embargo, publicarán en las próximas horas un comunicado al respecto.

La fotografía del soldado Martín Moctezuma Luis Hernández, se hizo viral a nivel mundia al quebrar en llanto en el rescate de un niña y mamá en la comunidad de Jojutla, Morelos.

Gil Vela, padre y esposo de las víctimas, no pudo estar ahí para ayudar en las labores de rescate, pero sus familiares le mostraron la foto del soldado, quien lloró al ver el cuerpo de Zamara Betsabé Celis de 25 años de edad y a su hija Sarah Sofía Gil Celis de apenas un año.

Con información de La Razón

