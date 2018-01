Actriz venezolana aclara la verdadera razón de su video contra López Obrador

La actriz venezolana, Carmen Martilez, quien se hiciera viral tras salir en un video donde pedía a las personas no votar por López Obrador salió a su defensa en una nueva grabación donde aclaró todo lo sucedido.

Martilez señaló que grabó el video en un momento donde se sentía muy vulnerable y se sentía con las emociones a flor de piel lo que la llevó a grabar lo que pensaba y sentía.

"A mi nadie me pagó, absolutamente nadie", agregó.

"Simplemente pido que no voten por López Obrador así como los políticos pagan millones de pesos para pedir que votes por fulano o sutana yo simplemente pedí que no voten por López Obrador y eso no es delito", detalló.

Asimismo, hizo referencia al otro video que se hizo popular por pedir el exterminio de los vendedores de cupcakes en la zona da la Roma-Condesa.

Además, puntualizó que la campaña en su contra que se lleva a cabo en internet donde se buscan firmas para deportarla no aplica ya que ella es ya es ciudadana mexicana.

"En relación a la recaudación de firmas que se está realizando por las redes sociales, lamento decirles, que están sido víctimas de un grupo de personas inescrupulosas que se están aprovechando para hacer una base de datos ya que esa petición de que me apliquen el artículo 33 no procede en mi caso", aseguró.

A través de la página Change.org, usuarios en redes sociales piden al Instituto Nacional de Migración se deporte a la mujer por inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

"En recientes fechas se ha publicado un video viral de la venezolana Carmen Martilez donde desacredita y compara a uno de los candidatos con Expresidente venezolano Hugo Chávez y es clara apartidista de este candidato. A los mexicanos nos corresponde decidir por quién votamos y un extranjero no tiene por qué hacer campaña política a favor o en contra de ningún candidato violando el artículo 33 de la constitución política", señala.

Sin embargo, como lo afirmó la actriz ella cuenta con la ciudadanía mexicana por lo que ya no aplicaría el artículo anterior.

Aquí el video completo: