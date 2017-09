Hombre dio pastillas para dormir a su hija de 12 años y después la violó

En una audiencia de vinculación a proceso, un juez de Chihuahua impuso prisión preventiva y cuatro meses para cierre de investigación a Edgar Javier “N”, de 38 años, por el delito de violación agravada en perjuicio de su hija biológica de 12 años.

La investigación realizada por agentes de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada de la Mujer, arrojó que el hecho ocurrió a las 00:30 horas del pasado 26 de agosto, en el interior de la vivienda ubicada en la calle Estonia, del Fraccionamiento Oasis de Oriente.

Ahí, el imputado entró al cuarto de la víctima y la violentó sexualmente en diferentes modalidades, toda vez que previo a lo ocurrido, éste le ordenó que se tomara unas pastillas para que se relajara y pudiera dormir bien, sin embargo, se aprovechó de este estado de la menor para cometer dicho ilícito.

La afectada manifestó ante el Ministerio Publico, que cuando su papá salió del cuarto, ella se levantó de la cama y caminó hasta la recamara de su madrastra a contarle lo ocurrido.

Inmediatamente esta mujer habló al número de emergencia por lo que agentes preventivos llegaron oportunamente a atender el llamado logrando detener en el término de flagrancia al agresor, quien fue remitido ante esta autoridad y presentado ante un Juez de Control.

La menor fue atendida medicamente debido a las lesiones que su padre le causó, además de que actualmente recibe atención psicológica con base a los daños emocionales que sufrió.

Es importante comentar que la madre de la niña acudió a la audiencia de vinculación, donde manifestó que su ex esposo le pidió que sus dos hijos (uno de ellos la víctima) pasaran el fin de semana con él, y como tenía tiempo que el hombre no los veía, no tuvo inconveniente en permitirlo, sin imaginar que el sujeto abusaría de su propia hija.

