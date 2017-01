Así suena "The Joker" citando las frases polémicas de Donald Trump

Más allá de las interpretaciones de Heath Ledger, Jared Leto o Jack Nicholson; existe otra persona quien también dio vida a un recordado “Joker”. Se trata de Mark Hamill, un actor más conocido por su papel de Luke Skywalker en la saga Star Wars.

A través de su cuenta de Twitter, Hamill cumplió el sueño de muchos de sus seguidores; quienes comparan al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, con algún villano de “Batman”.

Y es que según el comediante Dana Carvey, Trump bien podría aparecer como antagonista en la serie: “Es multimillonario, malo, y todas sus cosas dicen Trump. Tiene un helicóptero que dice Trump. Un avión con su apellido en él”, dijo en entrevista en 2015 en el programa nocturno de Conan O’Brien.

Mark Hamill no se quedó atrás. Durante la década de los años 90, casi una década después de obtener el éxito con Star Wars, le dio voz a The Joker en “Batman: The Animated Series” que se transmitió de 1992 a 1995.

this sounds like something the Joker would say right before releasing a swarm of killer bees into Gotham https://t.co/SyKsCHvyuh — Matt Oswalt (@MattOswaltVA) December 31, 2016

Por lo tanto, Hamill decidió dar gusto a sus seguidores y leyó algunos tuits escritos por Donald Trump, al estilo de The Joker. ¿El resultado? Júzguenlo ustedes mismos.

“‘The Joker’ debería de leer más tuits de Trump”: redes sociales

El éxito de la iniciativa de Hamill inmediatamente comenzó a reflejarse con cientos de comentarios pidiéndole que continúe con las grabaciones; personaje al que llamó “The Trumpster”.

Y a ustedes, ¿les gustaría?

With a little help (@chelseahamill @MarilouHamill) Got the app to send out my 1st soundbite- Stay Tuned…for I am #TheTrumpster! #NoJoke pic.twitter.com/RGejAJRKjn — Mark Hamill (@HamillHimself) January 7, 2017

Un dato: El doblaje de The Joker -en español “El Guasón”- lo hizo Rubén León, un actor de doblaje venezolano

