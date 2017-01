Madame Tussauds usó "materiales extraños" para figura de cera de Trump

El museo Madame Tussauds de Londres develó el miércoles una figura de cera del presidente electo Donald Trump; esto a días de su ceremonia de investidura.

La figura, ataviada con un traje azul marino, una corbata roja y un prendedor de la bandera estadounidense en la solapa está de pie en la réplica del Despacho Oval de la Casa Blanca en el museo, junto a otros políticos importantes del pasado y la actualidad.

El miércoles se hicieron los toques finales a la pieza, la cual podrá ser visitada por el público en general a partir del viernes.

El escultor David Gardner dijo que él y un equipo de unas 20 personas trabajaron en la figura por seis meses. Para recrear el famoso peinado de quien será el presidente 45 de Estados Unidos, usaron cabello de yak; una especie de bisonte.

Madame Tussauds are doing a wax work of Donald Trump. The only thing they can find to match his hair is Yak hair, apparently! #hair #salon pic.twitter.com/vcQMthPvuP

— gappt (@gappt) November 17, 2016