La verdad detrás del Pasito Perrón masivo en el Zócalo de la CDMX

Uno de los eventos más compartidos en redes sociales durante los últimos días es la convocatoria al “baile masivo del Pasito Perrón CDMX”. Publimetro habló con “Alex”, organizador del evento, quien decidió aclarar algunos de los puntos más importantes.

El joven se vio en la necesidad de aclarar algunos datos que se han malinformado y que por ende se “están saliendo de control”, nos explicó.

“Principalmente quiero aclarar que este evento no es promovido por el gobierno, como muchos ya lo están diciendo”, nos explicó Alex. “Tampoco es una cortina de humo. Yo no tengo nada que ver con el gobierno. Simplemente soy un estudiante normal que se le ocurrió hacer este evento y ya”.

Además, Alex aclaró que el baile masivo no es en rebelión contra la Iglesia Católica; algo que se ha especulado porque invita a los asistentes a llevar su “niño Dios” para bailar el “Pasito Perrón” frente a la Catedral Metropolitana.

“Aunque no lo crean, soy una persona católica y aún así lo hice. No le vi nada de malo ya que hay muchas tradiciones en donde bailan con santos y para la religión católica no es ninguna ofensa”, explicó.

Bailar el “Pasito Perrón” para pasar el rato

En los últimos días, el video de una figura del niño Dios bailando el “Pasito Perrón” de la banda “Dinastía Mendoza” se ha vuelto viral, ante lo que se han generado cientos de parodias y memes.