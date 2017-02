El "desdén" de Justin Trudeau a Trump que impactó en redes sociales

La mañana de este lunes Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, realizó su primera visita a Donald Trump en la Casa Blanca; dejando una imagen que provocó el debate en redes sociales.

Y es que después de ser recibido por el mandatario estadounidense en las escalinatas de la Casa Blanca, ambos líderes se reunieron en la Oficina Oval de la residencia presidencial; ahí, como todos los mandatarios, se tomaron la fotografía oficial dándose la mano.

Pero fue en ese momento cuando Trump le extendió la mano para saludarlo que se captó esta imagen, la cual fue considerada como una muestra de rechazo al mandatario.

How the rest of the world views Trump in one image. pic.twitter.com/dklfmX39aR

— Dan Speerin (@danspeerin) February 13, 2017