Suecia se burla de Trump con memes por inventar atentado terrorista

En Suecia existe una nueva persona que protagoniza los memes: Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué?El sábado pasado “inventó” un atentado terrorista en un mitin frente a sus seguidores.

Tras las críticas, Trump publicó en Twitter:

“Mi declaración sobre lo que estaba pasando en Suecia, fue en referencia a una historia que se difundió en Fox News, respecto a los migrantes”.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2017

Y esta fue la reacción en Suecia

En el país escandinavo se creó el hashtag #LastNightInSweden, donde se compartieron memes como los siguientes:

Traducción: ¡Una chica llevaba un caballo anoche. ¡Historia real, no es mentira!

No mister #Trump – This is not a chemical attack by terrorists. This is called the Northern Light. #lastnightinsweden #jagärsverige #moron pic.twitter.com/osGocEiSnC — Bart van Ree (@bartvanree) February 19, 2017

Traducción: “No señor Trump. Esto no es un ataque químico de terroristas. Eso es una aurora boreal”

Traducción: “No tenga miedo Señor Trump. Capitán Suecia viene al rescate”

Traducción: “Trump nos protegerá de actos terroristas como este. #LastNightInSweden. Nunca se olvida”

