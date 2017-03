Por error, mujer envía mensaje a su novio detallando que es infiel

¿Algún día han mandado un mensaje por error?

Más vale revisar dos veces el destinatario antes de ocasionar un gran problema, como sucedió en Estados Unidos, donde Jordan McNelly descubrió que su novia lo engañaba con otro chico después de recibir un mensaje de texto el cual envió ella misma por error.

La mujer llamada Zoe quiso contar a una amiga la situación por la que estaba pasando, sin embargo, terminó confesándose con su novio.

Este fue el mensaje que escribió:

“Estoy demasiado ansiosa en este momento. He estado viendo a este hombre sin que Jordan sepa y teníamos planes muy importantes mañana, porque se suponía que Jordan trabajaría, pero ahora me escribió diciendo que no tiene que ir a trabajar mañana. No quiero dejar así a mi otro hombre, le dije lo que sucedía y me escribió que sabía que yo no iba a ir a nuestra cita. Ahora me siento muy mal porque les estoy haciendo daño a los dos porque soy una zorra estúpida y estoy muy triste porque ya depilé mi cuerpo entero para acostarme con este hombre”