Cantante es tocada de manera inapropiada por un bailarín, los presentes se ríen

Durante un programa en Italia, la cantante Emma Marrone sufrió tocamientos obscenos por parte de uno de sus bailarines, de hecho se escucha a ella decir que pare, sin embargo muchos señalaron que fue una simple broma del sujeto.

Esta situación ha generado gran polémica, ya que algunas instituciones de violencia contra la mujer han señalado que esto no puede ser mostrado en televisión, mientras que el programa ha defendido al bailarín y han reiterado en sus redes sociales que solo se trató de una “travesura” y algo planeado; sin embargo los televidentes no han quedado conformes con esta justificación.

En el video, vemos como mientras Marrone interpreta una canción, sufre tocamientos obscenos por parte de un hombre, el cual pasa sus manos por las piernas, el trasero y el pecho, supuestamente como parte de la coreografía. Además, la besa en el cuello de forma excesivamente intensa.

Además, mientras ella intenta cantar se le escucha decir: “No, un poco menos”.

Esto forma parte de un ensayo del programa de talentos “Amici di Maria De Filippi”, el cual publicó en sus redes sociales un video donde justifican las acciones del bailarín diciendo que es una broma.

En este clip también vemos como Emma Marrone se sigue defendiendo al exclamar: “No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!”, se queja ante los organizadores del programa.

Finalmente, en las imágenes se ve como los realizadores del reality le explican a la intérprete de 32 años que se trató de una broma y que el bailarín no tiene malas intenciones; situación que no convenció a los espectadores.

Esto se ha vistos reflejado en las más de 10 mil personas han firmado un escrito que pide la regulación de la violencia sexual en los medios, para que no haya malentendidos como este. Por su parte, la organización Non Una Di Meno (Ni una menos) criticó a los comentarios tibios en Twitter, recordando que no es ninguna broma el abuso y que es un asunto con el que no se debe frivolizar.

