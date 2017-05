Despiden a modelo de desfile de Louis Vuitton por ser

A través de redes sociales, la modelo Ulrikke Hoyer, denunció haber sido despedida del desfile de Louis Vuitton por ser “demasiado gorda”.

La danesa relató que la directora de casting de Ashley Brokaw le pidió que bebiera únicamente agua durante las 24 horas previas al desfile que se llevaría a cabo en Japón; esto, después de haber pasado por las pruebas de vestuario. Finalmente la modelo no participó.

“Yo no llegué a asistir porque me prohibieron ir al evento por ser ‘demasiado gorda’. (Uso una talla 34-36). Alexia, la encargada de casting de Ashley Brokaw, dijo que había tenido algunos problemas durante el ‘fitting’. Según ella tenía ‘un estómago muy hinchado’, ‘cara hinchada’, y me instó a morirme de hambre con esta declaración: ‘Ulrikke necesita beber sólo agua las próximas 24 horas’. Me quedé en shock cuando lo escuché”, escribió en su cuenta de Facebook.

Y continuó: “Me desperté a las dos de la mañana y estaba muy hambrienta. El desayuno empezó a las 6:30 am (comí lo mínimo). Tenía miedo de encontrarme con Alexia pero por suerte no apareció hasta las 8, cuando ya se habían llevado mi plato de la mesa.Nos dio los buenos días y me miró, después miró hacia la mesa, ya no había ningún plato y me volvió a mirar. Estaba comprobando si había comido algo. A las 7 de la tarde mi agente en Dinamarca me llamó para darme la mala noticia de que Louis Vuitton había decidido cancelar mi participación en el desfile”.

A casi una semana de la denuncia, ni la agencia de casting de Ashley Brokaw ni la firma Louis Vuitton se han pronunciado al respecto.



New polasssss @2pm_models @dutihue #nyccomingup 📷 A post shared by Ulrikke Hoyer (@ulrikkehoyer) on Aug 26, 2016 at 8:57am PDT

Vogue Paris May 2017 by the amazing @alique_photography 🌹🌹 @vogueparis @celiaazoulay @diegodasilva_ #vogue#paris#mayissue#2017#aliquephotography#bride A post shared by Ulrikke Hoyer (@ulrikkehoyer) on Apr 20, 2017 at 2:07am PDT

