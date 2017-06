Hombre de 31 años murió después de realizarse un tatuaje

Un hombre originario de Texas falleció después de haberse hecho un tatuaje, debido a que contrajo una infección, consecuencia de no seguir las recomendaciones.

El sujeto, del cual se desconoce su nombre, se bañó en el golfo de México e ignoró los cuidados que se deben llevar, lo que provocó que adquiriera una infección provocada por el bacilo Vibrio vulnificus, causándole la muerte. Esta bacteria que habita en aguas cálidas, entra al organismo a través de su ingesta o por heridas preexistentes o adquiridas en el ambiente marino.

La infección se complicó porque el hombre padecía cirrosis, una enfermedad causada por el consumo excesivo del alcohol o por una hepatitis B o C, generalmente, y que afecta al sistema inmunológico. Esto no permitió que su cuerpo respondiera adecuadamente y no pudo enfrentar adecuadamente la infección.

Además, a causa de esta enfermedad, los médicos descartaron la opción de amputarle la pierna por lo que dos semanas después el hombre falleció a causa de un shock séptico, según informó Russia Today.

Debemos recalcar que hacerse un tatuaje requiere cuidados durante aproximadamente las dos semanas después para que este no se infecte. Entre las recomendaciones se encuentra el no nadar o hacer deporte.

