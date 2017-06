Periodista enseña ortografía con sensuales fotografías en Instagram

😴🍃DORMIRSE EN LOS LAURELES 👉🏻En el Imperio romano, emperadores, atletas y otras personalidades lucían coronas de laurel como reconocimiento de sus logros o victorias. 👉🏻Algunos, una vez lograda la corona, dejaban de esforzarse por conseguir nuevas metas. 👉🏻No te duermas en los laureles o le darán el trabajo a otro; se durmió en los laureles y perdió la oportunidad de su vida. 🌿#despuésdelafotomeheechadounasiesta #suertequemimadremehallamadoporteléfono #sinometirotodalatardeenelbanco #hacerlasiestaessexi #escribirbienessexi

