La chica del clima que rompe con los estereotipos

Pareciera que para ser conductora de clima se tienen que cumplir con ciertos requisitos como tener una cara bonita y una delineada figura. Además, de lucir sexies atuendos.

Sin embargo, esta mujer rompió con todas esos estereotipos… su nombre es Sandra Martínez de El Salvador. Ella es meteoróloga y ha sido blanco de burlas por no cumplir con el estándar de la ‘chica del clima’.

Situación que ha tomado de la mejor manera y en sus redes sociales, compartió un meme en el que bromean con su aspecto.

Además, la imagen fue acompañada del siguiente mensaje para sus retractores:

“Comparto mi primer meme en redes sociales, me cae en gracia y me da mucha risa. Mi figura cuando estaba joven era mejor y natural, espero se vean así como yo a los 60 años que tengo, muy orgullosa. PARA MAS INFORMACIÓN,mi carrera me costo 20 años y el departamento de comercio de los Estados Unidos, me acredita como un Senior en Meteorología, tengo especialidad en Aeronáutica, Hidrológica, Marítima y ahora que hago Pronósticos del Tiempo. PERO GRACIAS POR MI PRIMER MEME, ME HA GUSTADO MUCHO”

Asimismo, en una reciente entrevista, Sandra habló de la importancia del aspecto físico en su profesión,

“Cuando uno está seguro de quién es, lo físico o la apariencia es secundario, yo siempre he dicho si yo lo que hago no le sirve a otra persona en vano lo hago y si con mi forma me de ser no le puedo servir a los demás también es en vano todo lo demás. Una frase que siempre he tenido en cuenta es: la mujer no es físico. La mujer es mente, corazón, alma, sentimiento, preparación y realización”

