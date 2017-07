Padre manda desgarrador mensaje de cumpleaños a su hija desaparecida

Martha del Castillo desapareció cuando tenía 17 años, fue presuntamente asesinada por su novio, Miguel Carcaño, sin embargo, hasta la fecha no se tiene información de sus restos.

Los hechos ocurrieron en el 24 de enero de 2009 en la casa del joven ubicada en Sevilla, España, donde la pareja discutió y él la habría golpeado con cenicero provocándole la muerte.

Según las investigaciones, Miguel llamó a tres amigos para que lo ayudaran a esconder el cadáver: Samuel, Javier y Francisco Javier. Actualmente los cuatro continúan en proceso, pero los restos de Martha no han sido localizados, a pesar de que han sido buscados en distintas zonas donde se cree podría haber sido enterrado.

La última indagación se llevó a cabo el 24 de mayo pasado en un terreno donde el hermano del presunto asesino realizaba prácticas de tiro. No hubo éxito.

El 18 de julio, Martha cumpliría 26 años, por lo que a través de Facebook, su padre, Antonio del Castillo compartió unas desgarradores palabras de felicitación para su hija:

“Hoy es el cumpleaños de Marta, 26 años toda una mujer. Vida truncada por los de siempre, gentuza indeseable que cuando los pillan se les llena la boca aclamando por sus derechos, derechos que poseen los malos y no las víctimas. Yo su padre soy culpable, por haberlas traído al mundo en un país donde la justicia está viciada, donde la palabra justicia está vacía de contenido y sin valor, un símbolo que ni es ciego, ni independiente y tampoco es justa. Hay una frase que dice así ” hay hombres malos porque los hombres buenos no hacen nada” es una gran verdad. Estoy muy cansado de esperar, de ser políticamente correcto, de soportar infamias, y vejaciones de mentiras impunes de más de ocho años sin descanso, de no poder llevar flores a mi hija. Solo espero que si algún día mi actitud cambia de postura podáis perdóname y entenderme. Ya solo quiero hacer uso de lo poco que me queda y es desearle a mi hija Marta un feliz cumpleaños, donde esté”