Hombre choca y quema su Ferrari a una hora de comprarlo

Un hombre británico chocó y carbonizó su recién comprado Ferrari 430 Scuderia a unos minutos de sacarlo de la agencia.

El automóvil valuado en 200 mil libras (4.5 millones de pesos) quedó hecho cenizas al perder el control, volcarse y comenzarse a incendiar en la autopista M1 cerca del condado de South Yorkshire.

El conductor sobrevivió y logró escapar del vehículo de milagro ya que las condiciones mojadas del pavimento lograron que este se saliera de la autopista.

Así lo informó la policía de South Yorkshire a través de su cuenta de Twitter:

Someone had a miracle escape (cuts/bruises) from his #Ferrari earlier on the M1. Lost control, went airborne & burst into flames #fire #ouch pic.twitter.com/DkMPEOedFB

— SYP Ops Support (@SYPOperations) July 27, 2017