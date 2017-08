Extrañas criaturas marinas se 'comen' las piernas de un joven

Por increíble que se escuche, extrañas criaturas marinas se comieron las piernas de un joven tras nadar en una playa

Un joven de 16 años llamado Sam Kanizay, decidió meterse al mar en las playas de Melbourne en Australia, sin imaginar que algo extraño le sucedería. Al salir del agua sus piernas no dejaban de sangrar.

Las responsables fueron unas misteriosas criaturas marinas que “comen” carne humana.

Según contó Kanizay, sentía que aún tenia arena en las piernas por lo que hundió los pies nuevamente en el agua, para cuando los sacó por segunda vez, ya estaba ensangrentado. Por su parte, el padre del Sam, Jarrod Kanizay, relató que notó que las piernas de su hijo estaban cubiertas por pequeñas criaturas.

Después de que Sam fue atendido en el hospital, Jarrod trató de investigar lo que sucedió y según explicó al Daily Mail “capturé algunos bichos durante la noche en la bahía. Puse carne en la red y la comieron como si no hubiera un mañana”.

Situación que se muestra en el siguiente video,

Por su parte, la experta en animales marinos de la Universidad de New South Wales, Alistair Poore, dijo en The Guardian que nunca ha visto un caso como este. Por ahora solo ha llamado “piojos marinos” a esta extraña especie.

Por su parte, el doctor Chris Brown dio una explicación del caso a través de su cuenta de Facebook:

“Estos no son efectos especiales de una película de terror, es un hecho real. Después de estar en la playa Brighton em Melbourne durante 30 minutos, el adolescente Sam Kanizay emergió con sus piernas sangrando profundamente. Pero lo que causó estas heridas puede ser la parte más misteriosa… no fue un tiburón gigante; para encontrar la respuesta necesitamos observar con un microscopio. De hecho, un examen más cercano mostró que estaba sangrando por pequeños agujeros que sólo estaban en sus tobillos y pies. El culpable vive en o alrededor de la arena de la playa. La parte crucial aquí, es que incluso, cuando Sam fue llevado al hospital, el sangrado se negó a detenerse. Sus procesos normales de coagulación estaban aparentemente ausentes. ¿Entonces, cuál fue la razón?, asumiendo que Sam no consume dosis altas de aspirina (conocida para detener la formación de coágulos de sangre), los probables culpables son pequeños parásitos de peces y otras criaturas marinas que pueden estar liberando anti-coagulantes cuando se alimentan de carne. Los piojos de mar e incluso las sanguijuelas marinas han sido conocidos por atacar a los nadadores en grandes cantidades. Es probable que las aguas frías de la bahía sólo ayudaron a no sentir las mordidas, lo que significa que Sam nunca supo que se estaba convirtiendo en una comida para algunos mini monstruos”