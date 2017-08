Niñas padecen extraño trastorno, a los 12 años comienzan a tener pene

En el sur de República Dominicana se han presentado varios casos en donde cerca de los 12 años a las niñas les empieza a crecer un pene. Aunque el estos hechos se dieron a conocer hace un par de años, el tema se ha vuelto a viralizar.

Específicamente,sucede en la localidad de Salinas y los más impresionante es que no son casos aislados; se estima que una de cada 90 niñas de atraviesan por ese proceso al llegar a la pubertad. En el poblado dominicano se les conoce como los “güevedoce”.

Uno de ellos se llama Johnny, que actualmente tiene casi 30 años y quien relató al programa Countdown to life de la BBC lo que le sucedió:

“De niño, cuando iba a la escuela, me ponían un vestido, pero nunca me gustó la ropa ni los juguetes de niña. Siempre me gustaba jugar con los niños varones”