Apareció 'Morgan', el perrito cuyo dibujo se volvió viral

El perrito “Morgan”, un maltés de ojos color café, fue reunido con su dueña, una niña originaria de la colonia Obrera, en la Ciudad de México.

A falta de una fotografía, la menor decidió hacer un cartel con un dibujo del can, describir sus principales rasgos y enviar un mensaje: “Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. Es un bebé te digo. No es mucha la recompensa. Traía una pechera. Por favor no te lo quedes”.

El cartel conmovió a las redes sociales. Fue tan compartido que inmediatamente se volvió viral. Morgan fue localizado en la misma colonia de la Delegación Cuauhtémoc.

“No existen límites para esforzarse por un ser amado”, publicó la página de Facebook “Protectora de Animales México”.

