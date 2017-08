Soprano mexicana María Katzarava denuncia detención arbitraria de un amigo

La soprano mexicana, María Katzarava, denunció a través de las redes sociales la detención de Javier Ghiaurov, por presuntamente ingerir bebidas en la vía pública.

Fue en un video publicado a través de redes sociales donde Katzarava mostró el actuar de oficiales de seguridad. Las imágenes fueron eliminadas poco después, pero publicadas por el periódico El Universal.

En las imágenes se observa cómo Javier Ghiaurov, también cantante de ópera, está rodeado por tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los oficiales lo suben a la patrulla con número MX-109-C1, mientras la soprano les reclama la detención.

Las autoridades le respondieron a la cantante que el joven se encontraba “ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública”. Una vez que la patrulla arranca su marcha, Katzarava sigue a los policías cuestionándoles la detención, hasta que un empujón por parte de los oficiales le tira el teléfono.

Posteriormente, la intérprete del espectáculo “María Katzarava canta Piaf”, que recientemente se presentó en el Lunario del Auditorio Nacional y en el Centro Cultural Teopanzolco de Cuernavaca, Morelos, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente comunicado.

“Me siento orgullosa del país que tenemos, me siento orgullosa de nuestra cultura infinita, de su gente, de su gastronomía, de nuestra historia. De lo que no me siento orgullosa es del gobierno que tenemos ni de la ‘seguridad’ prácticamente nula. No quiero poner a todos los policías en el mismo costal, tal vez exista uno que merezca todo el respeto, pero yo hasta ahora en México no lo conozco. No puede ser que a Javier le hayan detenido -y no por haber tomado un par de cervezas y cantar en un sitio tranquilo y ameno conmigo- sino por mirarle un pastillero con medicación -con receta además-.

Lo único que quisieron fue la típica ‘mordida’. Por eso en el vídeo me exalté y pido una disculpa si yo, por la desesperación de ver que ellos no tenían ni manera de comprobar por qué detenían a mi amigo, mi hermano, y se lo llevaban de la manera más fea como si fuera un asesino y encima aventarme ellos al hoyo literalmente donde había una construcción. Pido perdón si fui agresiva pero creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo y visto que en México, la policia no te defiende, tienes que defenderte y esto no puede quedarse así y por supuesto que se hará una denuncia. Gracias a todos por su apoyo y muestras de cariño. Ahora doy vuelta a la página”.